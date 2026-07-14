محافظ بنك إنجلترا: تجدد الصراع في الشرق الأوسط يهدد الاستقرار المالي العالمي

أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، أن تجدد الأعمال العدائية في منطقة الخليج يفرض مخاطر مباشرة على الاستقرار المالي العالمي، مشيراً إلى أن انهيار الهدنة الهشة غيّر المشهد الاقتصادي المتوقع سابقاً.

وفي شهادته أمام لجنة الخزانة بمجلس العموم البريطاني، وذكر بيلي أن التحذيرات السابقة للبنك بشأن عدم الاستقرار "قد تحققت بالفعل"، متوقعاً استمرار هذه الحالة في المستقبل المنظور.

و يشكل التوتر المستمر صدمة قوية لجانب العرض، مما يؤثر سلباً على أسواق الطاقة العالمية ويزيد من مخاوف الركود التضخمي.

و تأتي هذه التصريحات عقب قرار بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75% بأغلبية (7 إلى 2)، في محاولة للموازنة بين التباطؤ الاقتصادي وصدمات الأسعار الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.