تشديد الإجراءات الأمنية لمباراة إنجلترا والأرجنتين

أعلنت السلطات الأمريكية عن تشديد الإجراءات الأمنية لمباراة نصف نهائي كأس العالم التي ستجمع بين إنجلترا والأرجنتين يوم الأربعاء.
وسيستأنف الفريقان إحدى أعرق المنافسات الكروية على ملعب أتلانتا، حيث تسعى إنجلترا للفوز وبلوغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1966.
وفي بيانٍ لها، قالت شرطة أتلانتا: "مع استعداد أتلانتا لاستضافة مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، واستقبالها أعدادًا متزايدة من السكان والزوار، عززت شرطة أتلانتا إجراءات السلامة والأمن العام في جميع أنحاء المدينة."
وأضافت: "تم بالفعل نشر أفراد وموارد إضافية، وسيستمر توزيعهم استراتيجيًا في محيط أماكن إقامة الفعاليات، والمناطق الترفيهية، وغيرها من المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة، لضمان تجربة آمنة وممتعة للجميع. تهدف هذه الإجراءات الاستباقية إلى حماية الجمهور، وردع الأنشطة الإجرامية، وضمان تمتع السكان والزوار بهذا الحدث التاريخي بأمان."
وأشادت الشرطة بسلوك مشجعي إنجلترا في الولايات المتحدة، لكنها حثت المشجعين في بريطانيا على الاقتداء بهم بعد أكثر من 500 حادثة محلية متعلقة بكرة القدم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.