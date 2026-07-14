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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لبحث التعاون.. اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد غرفة التجارة والصناعة العربية البرتغالية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة
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استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقرها بالسخنة، وفد غرفة التجارة والصناعة العربية البرتغالية برئاسة الدكتور ماريو باتينيا أنتاو، رئيس المجلس العام، وروي جوميش دا سيلفا، رئيس الغرفة؛ وذلك في إطار سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدائم لتعزيز التعاون  مع مجتمع الأعمال الدولي؛ حيث تحظى المنطقة باهتمام العديد من المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية نتيجة لجاهزيتها التي جعلت منها مركزًا غاية في التميز على خريطة الاقتصاد العالمية للصناعات والخدمات البحرية واللوجستية.

وكان في استقبال الوفد مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، وعدد من القيادات التنفيذية للهيئة، وممثلون للسفارة المصرية في لشبونة.

تضمن اللقاء، تقديم فيديو تعريفي وعرض تقديمي حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجاهزيتها على مستوى البنية التحتية والمرافق عالمية المواصفات، بالإضافة لما تملكه من موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط متكاملة مع المناطق الصناعية واللوجستية التابعة للهيئة، مستفيدة مما تتمتع به الدولة المصرية من موقع استراتيجي في قلب العالم، واتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تمنح مستثمري اقتصادية قناة السويس النفاذية المطلقة على مختلف الأسواق العالمية، كما تتضمن تلك الجاهزية استراتيجية الهيئة الطموحة التي تستهدف توطين 21 قطاع صناعي لوجستي خدمي، أبرزها مكونات وتطبيقات الطاقة المتجددة، والسيارات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، مستفيدة من توافر مصادر الطاقة، والعمالة الفنية المدربة.

أعقب ذلك، قيام الوفد بجولة تفقدية لنماذج استثمارات صناعية بمنطقة السخنة المتكاملة تمثل قطاعي الطاقة المتجددة، والصناعات الثقيلة، للتعرف على أرض الواقع على قصص نجاح المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل ذراع التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، كما اختتم الوفد جولته بزيارة ميناء السخنة الميناء الأهم على البحر الأحمر، للتعرف على دوره المحوري في تقديم الخدمات البحرية والأنشطة اللوجستية لمختلف أنواع السفن من كبريات الخطوط الملاحية الدولية.

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