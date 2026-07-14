رئيس «مياه البحر الأحمر» يتفقد محطة «اليسر» لتحلية المياه لمتابعة كفاءة التشغيل

تفقد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، محطة "اليسر" لتحلية المياه بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة منظومة التشغيل بالمحطة.



وفي ختام جولته، وجّه رئيس الشركة الأطقم الفنية والتشغيلية بعدد من التعليمات الصارمة، أبرزها الرقابة الدائمة للطاقة الإنتاجية للمحطة على مدار الساعة، وتطبيق كافة المعايير والاشتراطات القياسية والفنية لعمليات التحلية لضمان جودة المياه المنتجة، بالإضافة إلى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لأعمال الصيانة الوقائية والدورية لكافة المعدات والوحدات، لرفع كفاءة المحطة وتشغيلها بطاقتها القصوى وضمان استقرار الإمدادات.



وشملت جولة رئيس الشركة تفقد جميع مراحل التشغيل والإنتاج داخل المحطة، للتأكد من سير العمل وفقًا لأعلى معايير الجودة، وبما يضمن استقرار واستدامة ضخ المياه للمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية دون انقطاع، كما تابع منظومة العمل من داخل غرفة المراقبة والتحكم الرئيسية بالمحطة، مطلعًا على مؤشرات الأداء ومعدلات التدفق اللحظية.