مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 34 رحلة طيران دولية اليوم

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، حركة وصول سياحية مكثفة، حيث يستقبل نحو 7 آلاف سائح من مختلف الجنسيات على متن 34 رحلة طيران دولية، ضمن جدول التشغيل الأسبوعي الذي يتضمن استقبال 179 رحلة طيران دولية خلال الفترة من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وتواصل الرحلات القادمة من الأسواق الأوروبية دعم الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة مرسى علم، التي تشهد معدلات إشغال مرتفعة خلال موسم الصيف، في ظل الإقبال المتزايد على المنتجعات والشواطئ ومواقع الغوص والسفاري التي تشتهر بها المنطقة.

ومن المقرر أن تخضع جميع الرحلات فور وصولها للإجراءات التنظيمية والأمنية المعتادة داخل المطار، بالتنسيق بين الجهات المختصة، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الوصول ونقل السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

ويعكس استمرار استقبال 179 رحلة دولية خلال الأسبوع الجاري قوة الطلب على المقصد السياحي بمرسى علم، خاصة من الأسواق الأوروبية، بما يؤكد استمرار تعافي القطاع السياحي وزيادة معدلات التدفق السياحي إلى مدن البحر الأحمر.