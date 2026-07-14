الصحة تشدد على التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية

عقد اللواء عمرو عايد، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في القطاع الصحي، وبحث آليات تعزيز التعاون لتطوير منظومة الصحة الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ويرفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض مستجدات المشروعات الجارية وخطوات بناء منظومة صحية رقمية متكاملة تتيح تبادل المعلومات الصحية بصورة آمنة وفعالة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، ودعم سرعة ودقة اتخاذ القرار الطبي، وتحسين تجربة المريض.

وقال عبد الغفار إن المناقشات تناولت التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية الحديثة لدعم الرعاية الصحية، بما يحقق رفع كفاءة التشغيل وإدارة الموارد وتحسين جودة الخدمات، مشيرًا إلى خطط تطوير الطب الرقمي من خلال إنشاء ملف طبي إلكتروني موحد لكل مريض يحتوي على تاريخه المرضي وبياناته الطبية، لتسهيل تداول المعلومات بين مقدمي الخدمة، وزيادة سرعة ودقة التشخيص والعلاج.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي تهدف إلى دعم الأطباء

وأكد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تهدف إلى دعم الأطباء في أداء مهامهم وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار الطبي، دون الاستغناء عن دور العنصر البشري.

كما شدد اللواء عمرو عايد والمهندس شريف مصطفى على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية، مع استمرار التنسيق والتعاون مع الشركتين لإنجاز الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، بما يحقق أهداف الوزارة في بناء منظومة صحية رقمية متطورة تخدم المواطنين.