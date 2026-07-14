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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: عدم التهاون مع أي تجاوز سواء من مقدمي الخدمة أو المترددين

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر
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عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة لمتابعة مؤشرات الأداء وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، بحضور نواب الوزير ومساعديه ورؤساء القطاعات والهيئات، ومشاركة مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


واستعرض الاجتماع متابعة تنفيذ التكليفات السابقة، ومؤشرات الأداء بالمحافظات، إلى جانب عدة ملفات تتعلق بتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية وتعزيز الانضباط داخل المنشآت الصحية.

وأكد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين مديريات الشؤون الصحية والقطاعات المركزية، مع تكثيف المرور الميداني والمفاجئ لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أي معوقات فورًا.

حجم الإنفاق الصحي


ومن جانبه، استعرض الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير نتائج دراسة ميدانية شملت 2354 أسرة بمحافظات الإسكندرية وبني سويف والإسماعيلية، لقياس مدى انتفاع المواطنين بالخدمات الصحية وأنماط استخدامها وحجم الإنفاق الصحي عليها، وتحديد العوامل المؤثرة على الاستفادة منها مع الأخذ بآراء المواطنين ومقترحاتهم.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة ترجمة نتائج الدراسة إلى إجراءات تنفيذية سريعة، موجهًا بتلبية الاحتياجات المرصودة وإدراجها ضمن خطط تطوير الخدمات لتحسين تجربة المواطنين وجودة الرعاية الصحية.


كما تابع الاجتماع تنفيذ منظومة مؤشرات الأداء الرقمية (Dashboard) على مستوى المحافظات، ومنظومة لوحة التحكم الإلكترونية للمشروعات القومية، والتي تتيح المتابعة اليومية الدقيقة لمعدلات التنفيذ لدعم سرعة اتخاذ القرار.


وتناول الاجتماع وقائع التعدي والمشادات التي شهدتها بعض أقسام الطوارئ مؤخرًا، حيث أكد الوزير عدم التهاون مع أي تجاوز سواء من مقدمي الخدمة أو المترددين، مشددًا على تطبيق القانون والإجراءات الإدارية بحسم، مع تكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية في أقسام الطوارئ لتنمية مهارات التواصل واحتواء المواقف الطارئة، بما يحافظ على حقوق الجميع ويرفع من جودة الخدمة.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه الاجتماعات الدورية تأتي في إطار حرص الوزارة على المتابعة المستمرة والارتقاء المستمر بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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