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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الصحة من حماة الوطن: نسابق الزمن لتقديم خدمات علاجية لائقة

وزير الصحة
وزير الصحة
محمد الشعراوي
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استضاف حزب حماة الوطن، في حلقة نقاشية، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمناقشة واقع ومستقبل القطاع الصحي، وما تحقق من إنجازات وما يجري تنفيذه من مشروعات، وآخر مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بمشاركة نواب ومساعدي وزير الصحة والسكان، وبحضور الهيئتين البرلمانيتين لحزب حماة الوطن في مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الحلقة النقاشية، تم عرض فيلم تسجيلي تناول جهود حزب حماة الوطن في دعم القطاع الصحي من خلال دوره المجتمعي، بإطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية في العديد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن تنظيم ندوات التوعية الصحية.

الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان: "نعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، والاستراتيجية الوطنية للسكان".

وتابع: "الدولة اهتمت بالبنية التحتية وخاصة في مشروعات النقل والطرق، وهناك أيضاً اهتمام كبير بالقطاع الصحي"، مشيراً إلى أن هناك طفرة غير مسبوقة في القطاع الصحي.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن المشوار ما زال طويلاً لتحقيق آمال وطموحات وتطلعات الشعب المصري، مشيراً إلى أن نصيب وزارة الصحة في الموازنة العامة للدولة كبير لتلبية الاحتياجات، ولا سيما فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، والتي تبلغ 15 مبادرة لتقديم الخدمات، مؤكداً أن هدفها الاكتشاف المبكر للأمراض وتقديم الدعم اللازم للوقاية.

وقال وزير الصحة: "سياستنا الانتقال من الشق العلاجي إلى الشق الوقائي، بما يحقق تحسين الصحة العامة للمواطنين"، مضيفاً: "نسابق الزمن لتقديم الخدمات العلاجية اللائقة".

وأكد أن أي مريض غير قادر يتوجه إلى أي مستشفى على مستوى الجمهورية، ويستطيع الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أنه مع تطوير المنظومة تصدر القرارات في أسرع وقت ممكن.

من جانبه أكد الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم القطاع الطبي من خلال تقديم الخدمات العلاجية، وكذلك جهود التصنيع الدوائي.

الصحة استثمار في الإنسان

وأكد اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، وكيل مجلس الشيوخ، أن الصحة استثمار في الإنسان وأحد أهم مقومات الأمن القومي والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن القطاع الصحي شهد نهضة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة من خلال مبادرات مختلفة على كافة المستويات، وحققت نجاحات شهد بها الجميع، فضلاً عن جهود الدولة لتعزيز المنظومة الصحية من خلال المخصصات المالية في الموازنة العامة للدولة.

وأوضح العوضي أن هدف "حماة الوطن" التأكيد على ضرورة تقديم الخدمات الصحية بجودة تليق بالمواطن المصري وبناء منظومة صحية حديثة، انطلاقاً من مبادئ الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن هناك تطوراً في البنية التحتية بالقطاع الصحي من خلال إنشاء العديد من المستشفيات، فضلاً عن المبادرات الصحية التي ساهمت في توفير خدمات صحية تليق بالمواطنين.

وأشار إلى أن ملف الصحة يواجه العديد من التحديات سواء في التمويل أو توفير الكوادر، فضلاً عن جودة الخدمات المقدمة، مؤكداً أن "حماة الوطن" شريك للدولة في دعم أي إجراءات من شأنها الارتقاء بالقطاع الصحي لأفضل المستويات.

وأكد اللواء مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن هناك نقلة نوعية في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الحزب شريك داعم لكل جهد يصون صحة المصريين.

فيما أكد الدكتور هشام الششتاوي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، حرص القيادة السياسية على دعم وتطوير المنظومة الطبية، مشيراً إلى وجود تعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل خدمة المصريين في الملف الصحي.

وأكد النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المبادرات الصحية أحدثت طفرة غير مسبوقة في الرعاية والوقاية.

وأعلن دعم كل خطط التطوير من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات والارتقاء بالمشروعات التي تخدم القطاع الصحي، وتذليل أي عقبات بما يسهم في تقديم رعاية صحية لائقة.

واستعرض اللواء الدكتور عصام القاضي، أمين أمانة الشؤون الصحية بحزب حماة الوطن، جهود ومبادرات الحزب لدعم جهود الدولة في القطاع الصحي، ومنها مبادرات مراكز علاج الأورام بالإشعاع في 7 محافظات، وعلاج القدم السكري، والسياحة العلاجية.

وشهدت الجلسة النقاشية، مداخلات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وكوادر حماة الوطن، بشأن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الصحي، والتي عقب عليها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

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