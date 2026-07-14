البحرين تعلن التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

أعلنت قوة دفاع مملكة البحرين ، تصديها صباح اليوم لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن ناقلتي غاز وطنيتين تعرضتا لاستهداف إيراني.

وأوضحت الوزارة ، أن الهجوم وقع في الممر الجنوبي لـمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العُمانية، دون أن تكشف في بيانها الأولي عن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الاستهداف.

كما أعلن الجيش الأردني اليوم الثلاثاء، أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ أُطقلت من إيران من دون إصابات بشرية أو أضرار مادية، في ظل تكثيف طهران لهجماتها على حلفاء واشنطن في المنطقة ردا على الضربات الأمريكية عليها.

ونقل بيان الجيش عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن “منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر الثلاثاء، 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية”، مشيرا إلى “أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية”.

وأكد المصدر، أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستُواجَه بكل حزم، ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية”، مشددا على أن “القوات المسلحة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره”.

وكان الجيش الأردني أعلن في بيان، أن أربعة صواريخ إيرانية سقطت فجر الإثنين في أراضي المملكة من دون وقوع إصابات.

وأعلن الأردن الخميس اعتراض ثمانية صواريخ أطلقت من إيران، في هجوم قال الحرس الثوري الإيراني إنه كان يستهدف قاعدة عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة.