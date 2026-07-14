شبكة "بريكس": الصين تطلق استراتيجية لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" اليوم /الثلاثاء/ أن الصين أطلقت استراتيجية لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال رفع حصة الطاقة من المصادر غير الأحفورية.

وأوضحت الشبكة الدولية أن السلطات في الصين تعتزم كذلك خفض كثافة استهلاك الطاقة في الاقتصاد بنحو 10%، مشيرة إلى أن الحكومة الصينية اعتمدت بالفعل خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى رفع حصة الطاقة من المصادر غير الأحفورية لتصل إلى 25% من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد بحلول عام 2030، علما بأن هذه النسبة بلغت 21.7% بنهاية عام 2025.

وأفادت الشبكة الإخبارية بأنه وفقا للخطة، سيكون خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17%، مقارنة بمستوى عام 2025، أحد الأهداف الرئيسية المعتمدة. كما تعتزم السلطات تسريع التحديث البيئي للصناعة، والارتقاء بكفاءة الطاقة في المؤسسات، وتقليص معدلات الاستهلاك.

وتشمل المهام المحددة إنشاء نحو 100 مجمع صناعي وطني خال من الكربون و500 مصنع بصفر انبعاثات. وفي قطاع النقل، تتوقع الصين أن تشكل السيارات الكهربائية وغيرها من المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة 30% من إجمالي أسطول السيارات في البلاد بحلول عام 2030. كما جرى إيلاء اهتمام خاص لتطوير البنية التحتية الرقمية الخضراء؛ حيث ستستخدم مراكز معالجة البيانات الجديدة الطاقة من مصادر متجددة، مع إخراج التقنيات المتقادمة من الخدمة تدريجيا.