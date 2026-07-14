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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موازنة قطاعية تجاوزت تريليون جنيه.. عبدالغفار يستعرض إنجازات الصحة

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر
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شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية مفتوحة نظمتها الهيئتان البرلمانيتان بمجلسي النواب والشيوخ لحزب حماة وطن، لتبادل الرؤى وصياغة أفكار مبتكرة تدعم تطوير المنظومة الصحية وبناء الإنسان المصري.

ويأتي اللقاء دعمًا لرؤية الدولة التي تضع الصحة في صدارة الأولويات، من خلال تعزيز التنسيق بين جميع الجهات لتحقيق تغطية صحية شاملة عالية الجودة وقريبة من المواطنين.

وأكد الوزير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع الملف الصحي على رأس أولويات الدولة ويوليه دعمًا غير محدود، مشددًا على أهمية هذا الحوار المفتوح في صياغة مستقبل الأجيال القادمة وتنشئة أجيال أكثر صحة وقدرة على الإنتاج، واستعرض تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 التي تضم 353 إجراءً رئيسيًا و692 مؤشرًا، وتشمل محاور تعزيز التغطية الصحية الشاملة، الوقاية من الأمراض، تعزيز الأمن الصحي، العدالة الصحية، الابتكار الرقمي، والمشاركة المجتمعية.

 تطور الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي

 

كما أشار إلى تطور الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي الذي بلغ 511.185 مليار جنيه في موازنة 2026، بإجمالي موازنة قطاعية تجاوزت تريليون جنيه، إلى جانب القدرات الحالية للنظام الصحي المتمثلة في 1839 مستشفى و147565 سريرًا و22722 سرير رعاية مركزة و694503 كوادر طبية.

 واستعرض إنجازات المبادرات الرئاسية الـ15 التي قدمت أكثر من 278.5 مليون خدمة، وتطور منظومة العلاج على نفقة الدولة، وخدمات الغسيل الكلوي والطوارئ عبر مشروع «رعايات مصر»، وبرنامج التطعيمات بتكلفة 27 مليار جنيه، إضافة إلى تقدم التأمين الصحي الذي يغطي 69.5 مليون مواطن، والمشروعات القومية بتكلفة 345.2 مليار جنيه تشمل مدينة النيل الطبية.

ومن جانبهم، أكد الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة وطن، أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتوحيد الجهود للوصول إلى حلول مبتكرة، مشيدًا بتوسع منظومة التأمين الصحي الشامل. وأشار الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب إلى أن الحوار البنّاء يمثل نقطة انطلاق للإصلاح والتكامل بين مؤسسات الدولة.

كما أكد اللواء أركان حرب مصطفى شوكت رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، أن الرؤية المصرية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة.

وتوجه الدكتور هشام الششتاوي رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بالشكر للوزير، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المواطن تتطلب العمل المشترك.

وأشاد النائب سمير الخولي أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، بجهود الوزارة في تطوير المنظومة والمبادرات الرئاسية. واستعرض اللواء طبيب عصام القاضي أمين أمانة الشؤون الصحية بالحزب المبادرات الصحية التي يتبناها الحزب مثل مراكز علاج الأورام والسياحة الصحية وعلاج القدم السكري.

واختتم اللقاء بفتح باب النقاش أمام النواب، حيث طرحت مقترحات حول تطوير الصحة النفسية، توزيع الكوادر الطبية، تحسين أوضاع الأطباء، مواجهة القضية السكانية، والارتقاء بالسياحة الصحية.

وزير الصحة والسكان حزب حماة وطن بناء الإنسان الغسيل الكلوي الرؤى

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