هيئة التجارة: تعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي.. ومصرع 3 في قصف أمريكي

أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي خلال عبورها المسار الجنوبي بمضيق هرمز.



وأضافت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم على الناقلة وقع على بعد 13 ميلا بحريا شرق مدينة ليما العمانية.



وقالت وكالة أنباء فارس أن 3 مدنيين لقوا مصرعهم في هجوم أمريكي استهدف محافظة هرمزجان فجر اليوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني: قواتنا المسلحة لن تتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز و لن تتم إعادة فتح مضيق هرمز بالحرب والتحركات الشريرة والاعتداءات الأمريكية.



وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني: السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز هو احترام حقوق الشعب الإيراني ونحن ملزمون بالثأر لدماء شهدائنا خصوصا المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.