وزير الإعلام اللبناني يبحث مع نظيرته النرويجية تعزيز التعاون بين البلدين

بحث وزير الإعلام اللبنانى بول مرقص ، مع وزير التنمية الدولية في النروج آسموند أوكروست، بحضور المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة السفيرة ميريته فييلد براتيستيد تعزيز التعاون بين البلدين ، ولا سيما في المجالات الإعلامية.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF2026) المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي أجرى خلاله سلسلة لقاءات دبلوماسية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإعلامي، إضافة إلى عرض الأوضاع في لبنان وتداعيات الحرب الإسرائيلية.

كما عقد خلال المنتدى الذي افتتحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، . لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين العرب، من بينهم وزيرة التنمية المستدامة البحرينية نور بنت علي الخليف، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، إضافة إلى الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رانيا المشاط.

وخلال هذه الاجتماعات، عرض مرقص تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان وما خلفته من أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ودمار واسع في البنى التحتية، مؤكداً أن "لبنان بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يواصل جهوده لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعودة الأهالي إلى قراهم، واستعادة الأسرى، بالتوازي مع عمل الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على إعادة الإعمار والنهوض بالبلاد".

وشدد مرقص خلال لقائه الوزير النرويجي على أن مكافحة خطاب الكراهية والأخبار المضللة تمثل إحدى أولويات وزارة الإعلام.

ولفت إلى أن هذا الملف سبق أن طُرح خلال اجتماعه مع سفيرة النرويج لدى لبنان، في إطار تطوير التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات والاستفادة من التجربة النرويجية، بما يعزز الإعلام المسؤول ويحافظ على حرية التعبير وفق المعايير المهنية والقيم الديمقراطية، ويواكب تحديات البيئة الإعلامية الرقمية.



