إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بطريق "الشين ـ قطور" بالغربية

شهد الطريق الفرعي "الشين- قطور " بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة 5 أشخاص بجروح وإصابات سطحية جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص واخرب ربع نقل بسبب السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص بطريق "الشين ـ قطور " بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بأوناش لرفع اثار الحادث ونقل المصابين إلي مستشفي قطور .

رفع أثار الحادث



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.