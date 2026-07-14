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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3000 فرصة عمل بمجال الإنشاءات بشروع بالضبعة.. برواتب تبدأ من 15 ألف جنيه

فرص العمل المتاحة
فرص العمل المتاحة
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أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، عن توفير 3000 فرصة عمل جديدة للشباب، بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات، للعمل بمشروع المحطة النووية بالضبعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتوفير فرص عمل لائقة، ودعم مشاركة العمالة المصرية في المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح الوزير أن الفرص المتاحة تشمل 1000 فرصة لحدادين مسلح، و500 فرصة لنجارين مسلح، و500 فرصة لشدادين معدنية، و500 فرصة لمساعدي حداد، و300 فرصة لمساعدي نجار، و200 فرصة لعمال عاديين، مشيرًا إلى أن الرواتب تبدأ من 15 ألف جنيه للمهن الفنية، مع توفير حزمة متكاملة من المزايا للعاملين، تتضمن حوافز إنتاج مجزية، وثلاث وجبات يوميًا، ووسائل انتقال داخلية من وإلى موقع العمل، إلى جانب توفير سكن مناسب، بما يوفر بيئة عمل مستقرة ومحفزة.

وأكد الوزير أن وزارة العمل مستمرة في التعاون مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب، تنفيذًا لخطة الدولة لخفض معدلات البطالة، وإمداد المشروعات القومية بالعمالة الفنية المدربة والماهرة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وزيادة الاعتماد على الكفاءات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية... ودعا وزير العمل الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التقديم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، ولمدة أربعة أيام، من خلال الرابط التالي:https://forms.gle/dVz9FULcM6HGm7HB7
..وذلك مع استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة والمعلنة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاختيار والاختبار والتعيين..

وزارة العمل فرص عمل بالداخل حسن علام وزير العمل

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