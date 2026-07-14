الزراعة: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لأكثر من 7 أشهر

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الأسواق المصرية تشهد اكتفاءً ذاتيًا من العديد من السلع الغذائية، من بينها الدواجن، والبيض، والطماطم، والألبان، والأرز، والسكر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامية نهاد سمير، أن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع الأساسية، وهو ما ساهم في استقرار الأسواق وانخفاض أسعار عدد من المنتجات خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من سبعة أشهر، مؤكدًا أن مصر تمتلك إنتاجًا آمنًا من القمح، وأن موسم التوريد الحالي سجل أعلى معدلات توريد حتى الآن.

وكشف خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل خطيرة عن ضبط مبيدات محظورة وتقاوي مغشوشة ومحظورة قبل بيعها بالدقهلية وكفر الشيخ.



وقال، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مبيدات مغشوشة، أنه تم ضبط أماكن لديها تقاوي لمحاصيل مغشوشة تقوم بتوزيع هذه المنتجات على المزارعين، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأضاف أنه هذه المبيدات المغشوشة تأثر سلبا على النباتات، مؤكدًا أن هناك حملات مستمرة على مدار الساعة تقوم بها مديريات الزراعة والمعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات لضبط المبيدات المغشوشة تحت مسمى شركات كبيرة.



وأوضح خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن هذه المصانع غير مرخصة وتكون في وسط الزراعات ويتم التحفظ على المواد المغشوشة، ويتم توعية المزارعين للتفرقة بين المبيد المغشوش والسليم من خلال الطرق الحديثة.



