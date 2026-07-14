تحذير عاجل.. الزراعة تكشف مخاطر المبيدات المغشوشة وتعلن حملات مكثفة

كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل خطيرة بشأن ضبط مبيدات محظورة وتقاوٍ مجهولة المصدر قبل بيعها في 3 محافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة إن الوزارة تضرب بيدٍ من حديد على أي مخالفة، مشيرًا إلى أنه سبق ضبط مبيدات مغشوشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامية نهاد سمير، أن المبيدات غير المطابقة للمواصفات لها تأثيرات خطيرة على الزراعة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها مصر ودول العالم.

ولفت إلى أن هناك سيطرة ورقابة مستمرة على الأسواق، وأن مديريات الزراعة تنفذ حملات دورية لضبط المحال التي تبيع هذه المنتجات، إلى جانب حملات تستهدف المصانع التي تحاول تصنيع مبيدات غير مطابقة للمواصفات.

وأوضح أن الحملات مكثفة، وأن المصانع التي تقوم بتصنيع المبيدات المغشوشة تكون غير مرخصة، وغالبًا ما تعمل في أماكن ضيقة وداخل مناطق سكنية، إلا أن وزارة الزراعة تتصدى لها، وتوقع عقوبات رادعة على المخالفين، ويتم القبض على المسؤولين عنها.

وتابع أن مصانع "بير السلم" تضع أسماء شركات كبرى على المنتجات المغشوشة لخداع المواطنين، ولذلك تحرص وزارة الزراعة على توعية المزارعين والمواطنين بكيفية التفرقة بين المنتجات الأصلية والمغشوشة.