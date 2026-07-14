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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

19 محضرا تموينيا خلال حملات على المخابز بشبين الكوم والشهداء بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية
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 واصلت الوحدات المحلية حملاتها التموينية والرقابية في مراكز محافظ  المنوفية، والتي أسفرت عن تحرير 19 محضرًا تموينيًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ففي مركز ومدينة شبين الكوم، نفذت الوحدة المحلية بشبراباص حملة تموينية على المخابز البلدية بنطاق الوحدة، أسفرت عن تحرير 15 محضرا تموينيا، تنوعت بين  نقص وزن الخبز، وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما شهد مركز الشهداء حملة تفتيشية نفذتها الوحدة القروية بدنشواي على المخابز بقرى دناصور وأبو كلس، أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية، تنوعت ما بين عدم إعطاء المواطنين بون صرف، وسوء نظافة المخبز وأدوات العجن، وعدم وجود ميزان حساس وسجل المخبز.

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية،  استمرار الحملات التموينية والرقابية على المخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لضمان الالتزام بالاشتراطات المقررة، والحفاظ على جودة رغيف الخبز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المنوفية محافظة المنوفية حملات تموينية محضر اخبار المنوفية

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