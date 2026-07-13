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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء 49 عملية وصرف 261 نظارة طبية في قافلة مجلس الوزراء بالمنوفية | صور

قافلة رئيس الوزراء
قافلة رئيس الوزراء
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في ضوء رؤية الدولة لتعزيز مظلة الحماية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المجانية، وفي إطار التنسيق الدائم والتعاون المشترك بين رئاسة مجلس الوزراء ممثلة في اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، ومحافظة المنوفية، وبالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، لتقديم خدمات طبية متكاملة تشمل الكشف والعلاج وإجراء العمليات الجراحية وصرف النظارات الطبية بالمجان للمواطنين الأكثر احتياجًا.

أشار اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية إلى أنه قد انطلقت اليوم أولى فعاليات قافلة الرمد الطبية المجانية بقرية العراقية بمركز ومدينة الشهداء وتستمر لمدة ٤ أيام متواصلة لتشمل العديد من قرى الشهداء وقويسنا وشهدت القافلة، في يومها الأول، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 465 حالة، وأسفرت أعمال الكشف عن صرف 261 نظارة طبية للمستحقين، إلى جانب إجراء 49 عملية جراحية للرمد بالمجان، في نموذج يعكس نجاح التنسيق بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في إيصال الخدمة الطبية المتخصصة إلى مستحقيها داخل القرى والمراكز، بما يسهم في الحد من قوائم الانتظار وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

وتأتي القافلة ضمن خطة تستهدف التوسع في تنظيم القوافل الطبية المتخصصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية المجانية إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد  محافظ المنوفية أن المحافظة تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، وتحرص على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح أعمال القوافل الطبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين، مشيدًا بالتعاون المثمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، والذي يعكس تكامل الجهود لتحقيق مستهدفات الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية المجانية، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة.

المنوفية محافظة المنوفية قافلة طبية اخبار المنوفية

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