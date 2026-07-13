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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كندة علوش برفقة زوجها عمرو يوسف على الشاطئ

كندة علوش و زوجها
كندة علوش و زوجها
ميرنا محمود
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شاركت الفنانة كندة علوش، جمهورها صورة جديدة رفقة زوجها الفنان عمرو يوسف في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت كندة علوش بإطلالة رومانسيه علي الشاطي رفقة زوجها عمرو يوسف،مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيها.


اخر أعمال عمرو يوسف
مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، والعمل من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار، وإنتاج كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام.

ويُعد أحدث أعمال سامي الشيخ مسلسل صفحة بيضا، والذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين، المسلسل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويُواصل سامي الشيخ تحقيق النجاحات، حيث لفت الأنظار خلال موسم رمضان 2024 من خلال تجسيده شخصية برزك أميد في المسلسل التاريخي الحشاشين، الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، ويتناول قصة تأسيس حسن الصباح لفرقة الفدائيين، أكثر المُخلصين للعقيدة الإسماعيلية.

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