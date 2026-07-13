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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل غدا آخر يوم في محرم 2026؟ بـ10 أدعية لن يردك الله خائبا

آخر يوم في محرم
آخر يوم في محرم
أمل فوزي
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لعل انقضاء اليوم الثامن والعشرين من محرم مغرب اليوم الإثنين هو ما يطرح السؤال عن هل غدا آخر يوم في محرم 2026 ؟، حيث إن غدًا الثلاثاء هو يوم رؤية هلال شهر صفر الهجري وقد يكون الأخير ، ونظرًا لأن هذا الشهر الذي لم يتبق منه سوى القليل هو  أحد الأشهر الحُرم التي يتضاعف فيها الفضل والثواب ، ومن ثم لا يمكن لعاقل تفويتها، ومن هنا ينبغي معرفة هل غدا آخر يوم في محرم 2026 ؟، لعلنا نغتنم آخر نفحاته وبركاته .

هل غدا آخر يوم في محرم 2026

تحدد دار الإفتاء المصرية ، بداية ونهاية الشهور العربية ومن ثم فهي المنوط بها تحديد هل غدا آخر يوم في محرم 2026 م؟، من خلال استطلاع هلال شهر صفر 1448 هـ، في اليوم التاسع والعشرين من كل شهر عربي.

يوافق يوم غد الثلاثاء الموافق 29 محرم 1448 هـ، و14 من يوليو 2026 م، وبناء عليه يتم معرفة هل غدا آخر يوم في محرم 2026 م؟، أم أن الشهر كامل ويمتد لليوم الثلاثين بعد غد الأربعاء.

وكانت غرة شهر المحرم لعام 1448 هـ، في يوم  الثلاثاء 16 يونيو 2026، وهو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448، وطبقا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ومن من المقرر أن يكون عدد أيام شهر المحرم 29 يومًا، وهو ما يعني أننا نشهد الآن آخر أيام في شهر محرم ، لينتهي هذا الشهر الهجري وهو من الأشهر الحُرم يوم غد الثلاثاء .

أدعية آخر محرم 2026

1- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

2- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ.

3- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

4- إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد.

5- رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

6- اللهم نجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين.

7- يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

8- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

9-«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت الله ، الله ربي لا أشرك به شيئًا».

10-اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

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