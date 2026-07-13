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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

العامة للكتاب تصدر المتخصص ونساء شكسبير لـ سامح عثمان

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال الشرقاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتابًا جديدًا بعنوان «المتخصص ونساء شكسبير» للكاتب المسرحي سامح عثمان، وذلك ضمن أحدث إصدارات سلسلة الإبداع المسرحي، في إطار اهتمام الهيئة بدعم ونشر النصوص المسرحية المصرية المعاصرة.

ويضم الكتاب مسرحيتين، تتناولان قضايا إنسانية وفكرية برؤية درامية تجمع بين الرمز والسخرية، وتعكس تجربة الكاتب في الكتابة المسرحية.

وتقدم مسرحية «المتخصص» رؤية فلسفية تتأمل آليات الرغبة والطموح والأهواء الإنسانية، من خلال استعارة تجعل السيرك صورة رمزية للعالم، حيث تتقاطع أدوار اللاعبين مع أدوار البشر في الحياة، بينما يتحكم مدير السيرك في مصائر الجميع وفق قواعد صارمة. ومع سعي كل شخصية لإتقان دورها طمعًا في مكانة أفضل، يظن البعض أنه أصبح متخصصًا في مهمته، بينما يؤدي الفشل إلى التراجع تدريجيًا، حتى يصل الإنسان إلى أن يصبح خادمًا للجميع.

وتعتمد المسرحية على بناء درامي متماسك، تتصاعد فيه الصراعات بصورة متدرجة، وتتشابك الأحداث في حبكة تنمو باضطراد، لتكشف عبر سخرية لاذعة واقعًا معاصرًا يطرح العديد من التساؤلات حول السلطة والطموح والنجاح ومعايير التفوق.

ويعد سامح عثمان من أبرز كتاب المسرح في مصر، إذ قدم عشرات النصوص المسرحية التي عُرضت على مسارح الدولة، إلى جانب المسرح المستقل والمسرح الجامعي، كما يكتب الشعر الغنائي، ويمتلك تجربة فنية متنوعة في مجال الكتابة الإبداعية.

وحصد عثمان العديد من الجوائز المهمة، من بينها جائزة نبيل بدران بالمهرجان القومي للمسرح المصري، وجائزة كايرو شو، بالإضافة إلى جائزة نوادي المسرح التي فاز بها ثلاث مرات، ليواصل عبر أحدث إصداراته إثراء المكتبة المسرحية المصرية بأعمال تعكس رؤيته الفنية والفكرية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب المتخصص ونساء شكسبير المسرحي سامح عثمان سلسلة الإبداع المسرحي

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