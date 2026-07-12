دعاء اليوم 27 محرم.. اغتنمه بـ5 كلمات وغير قدرك لأجمل مما تمنيت

لعله حان موعد الفرج والجبر الجميل والذي يتحقق من خلال دعاء اليوم 27 محرم ، والذي نشهد الآن الساعات الأولى منه ، والذي لا تزال فرصة اغتنامه قائمة لما يزيد عن عشر ساعات أي إلى المغرب، وخلال هذه الساعات التي لا ينبغي تضييعها بأي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب، فيمكن لكلمات دعاء اليوم 27 محرم أن تغير حياتنا وأقدارنا إلى أجملها ، حيث إنه من أيام شهر المحرم وهو من الأشهر الحُرم ، وهذا ما يجعل دعاء اليوم 27 محرم من أهم الأدعية المستجابة التي لا ينبغي لعاقل تفويتها أو الاستهانة بها.

دعاء اليوم 27 محرم

يا من قلت للشيء كن فيكون، اللهم غير أقدارنا لأفضل حال .

2. اللهم إنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، اقضِ حاجتي، وآنس وحدتي، وفرّج كربتي، واجعل لي رفيقًا صالحًا كي نسبّحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا، فأنت بي بصيرًا.

3. اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا.

4. يا رب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا.

5. اللهم لا تخرجنا من يومنا هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

6. اللهم اقسم لي في هذا اليوم خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت .

7. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم.

8. اللهمّ إنّي أسالك بدعاء ذي النّون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين.

أدعية اليوم السابع والعشرين من محرم