بلاغ للنائب العام.. المهندسين تتهم مسؤولين بالنقابة بشبهة التواطؤ في قضية "يوتن"

أعلنت نقابة المهندسين، برئاسة الدكتور المهندس محمد عبدالغني، التقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد كل من محامي الاستثمار بالنقابة ومدير إدارة الاستثمار، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس النقابة وفي إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على حقوق النقابة وأعضائها.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن البلاغ يستند إلى وجود شبهة تواطؤ في إجراءات مكنت شركة "يوتن" من المضي في ترتيبات زيادة رأس المال، بما حال دون ممارسة نقابة المهندسين لحقوقها القانونية في منع الزيادة أو وقف الاكتتاب، وهو ما قد يترتب عليه الإضرار بحصة النقابة ومصالحها الاستثمارية.

وأكدت النقابة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أموال واستثمارات صندوق المعاشات، ومحاسبة كل من يثبت تواطؤه أو تورطه أو تقصيره، مشددة على التزامها بالحفاظ على حقوق الجمعية العمومية وأموال النقابة، في إطار احترام القانون والثقة الكاملة في القضاء المصري وعدالته.