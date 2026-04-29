هل تنجح في حلها؟.. تحرك جديد من نقابة المهندسين بشأن أزمة يوتن

أصدر الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب المهندسين، قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة ملف مساهمة النقابة في شركة يوتن، وذلك في إطار الحرص على إدارة هذا الملف بكفاءة وشفافية، والحفاظ على حقوق النقابة وأعضائها.

ويتولى نقيب المهندسين رئاسة اللجنة، التي تضم في عضويتها أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، وهم: المهندس رضا الشافعي، والدكتور المهندس مصطفى أبو زيد- وكيلي النقابة، والدكتور المهندس معتز طلبة- الأمين العام للنقابة، والمهندس هشام أمين-أمين الصندوق، والمهندس المعتز بالله بركات- الأمين العام المساعد، والمهندس السيد حسن- أمين الصندوق المساعد.

كما تضم اللجنة نخبة من القيادات النقابية والخبرات المتخصصة، هم: المهندس طارق النبراوي- رئيس اتحاد المهندسين العرب، والدكتور المهندس هشام سعودي- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام السابق للنقابة، والدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة السابق، والدكتور سامي عبدالباقي- المستشار القانوني لنقابة المهندسين في ملف "يوتن".

ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار متابعة مستجدات ملف شركة "يوتن"، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية للحفاظ على حقوق النقابة وتعظيم الاستفادة من استثماراتها.