استعدوا لموجة حارة قادمة .. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم، الأربعاء 29 أبريل، حيث تُظهر التوقعات استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بجميع أنحاء الجمهورية



الطقس الأيام القادمة في مصر

ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلاً للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يميل إلى الحرارة نهارًا على معظم المناطق، في حين يظل معتدلًا على السواحل الشمالية، على أن تعود الأجواء المائلة للبرودة مرة أخرى خلال ساعات الليل المتأخرة

وحذرت الهيئة المسافرين وسائقي المركبات من ظهور شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً في الساعات الأولى من الصباح، وتحديداً من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت قبل سطوع الشمس.

موجة حارة قادمة بمصر

وبالنسبة لحالة الرياح، أوضح البيان أن نشاطها يقتصر يومي الأربعاء والخميس على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بينما يمتد هذا النشاط ليشمل معظم أنحاء الجمهورية بدءًا من يوم الجمعة وحتى الأحد مع بداية شهر مايو

وتأتي هذه التقلبات في إطار التغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الربيع، مما يستوجب المتابعة المستمرة للتحديثات الصادرة عن الهيئة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعلى صعيد درجات الحرارة، تظهر البيانات بلوغ الموجة الحارة ذروتها يومي الجمعة والسبت، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة مئوية، بينما تقترب درجات الحرارة في شمال الصعيد من حاجز الـ 34 درجة. وتصل الموجة إلى أقصى حدتها في محافظات جنوب الصعيد، حيث يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 35 و37 درجة مئوية، في حين تظل السواحل الشمالية هي الألطف جواً بدرجات حرارة تتراوح ما بين 22 و28 درجة مئوية خلال تلك الفترة.