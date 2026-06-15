150 شركة سياحة تحتفل بنجاح موسم الحج 2026 .. صور

وجه ممثلو حوالي ١٥٠ من شركات السياحة العاملة بمجال الحج والعمرة التهنئة الي القطاع السياحي كافة بمناسبة النجاح الكبير الذي شهده موسم الحج السياحي 2026، وأكدوا أنه رغم صعوبة وطول الموسم إلا ان قطاع السياحة حقق خلاله الكثير من النجاحات والامتيازات والخدمات وبصورة غير مسبوقة في الحج السياحي ، مؤكدين ان اكبر دليل علي تميز ونجاح الحج السياحي بالموسم المنقضي فوز بعثة الحج المصري والذي يمثل الحج السياحي أكثر من ٥٢٪؜ من أعداد الحجاج المصريين بحائزة لبّيتم الفضية لأفضل بعثات الحج في العالم الإسلامي.

الشركات المنظمة للحج السياحي

جاء ذلك خلال اجتماع حرص ممثلوا حوالي ١٥٠ شركة من الشركات المنظمة للحج هذا العام على عقده بأحد فنادق القاهرة للاحتفال بنجاح الموسم ومناقشة أهم ملامحه ، وكذلك عرض تصورهم للموسم الجديد للحج والعمرة.

شكر واعتذار

وتوجه ممثلو الشركات المجتمعين بالشكر والتهنئة إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار بنجاح الموسم ، مؤكدين أن الوزير كان له دور مهم وكبير للغاية في نجاح الموسم من خلال العلاقات القوية التي أرساها الوزير مع كافة الجهات في المملكة العربية السعودية خاصة وزارة الحج والعمرة، بجانب الاهتمام الكبير الذي أولاه الوزير إلى ملف الحج والعمرة وتدخله في كافة التفاصيل ومساندته لكافة الجهود التي بذلت لانجاح الموسم

كما توجهوا بالاعتذار كذلك الي الوزير لاي تجاوزات او اساءة تسبب فيها قلة غير مسئولة ولأسباب غير مفهومة للحج السياحي ، مؤكدين رفضهم لتلك التجاوزات التي تسيء بالاساس الى جموع شركات السياحة الجادة والملتزمة ، كما أكدوا رفضهم للأكاذيب التي حاولت تشويه الحج السياحي والتقليل من النجاح الذي حققه هذا الموسم.

كما توجهت الشركات بالشكر الجزيل الي قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار وعلي رأسه السيدة الفاضلة سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات وجميع قيادات والعاملين بالقطاع لجهودهم الحثيثة طوال الموسم لمساندة الشركات

وتوجهت الشركات المجتمعة كذلك بالشكر والتقدير إلى لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات برئاسة أحمد إبراهيم لما قدمته اللجنة من دعم ومساندة وخدمات غير مسبوقة للشركات طوال الموسم المنقضي وكذلك الجهاز الإداري للغرفة رافضين الاساءة لاي عنصر من العناصر الناجحة لمنظومة الحج السياحي

مناقشات مثمرة

ولقاء مهم

وقد ناقش الاجتماع أهم ملامح موسم الحج المنقضي لتعظيم إيجابياته العديدة ، ورصد أهم السلبيات التي ظهرت خلاله واقتراح أهم آليات مواجهتها ، كما تم الاتفاق على اقتراح برنامج جديد للحج يركز على خدمات المشاعر المقدسة خاصة الخمس نجوم بصورة أكبر من فنادق الاقامة في مكة وجدة ، وكذلك الحفاظ على مكتسبات الحج البري والاقتصادي مشيدين بالاهتمام الكبير الذي توليه الغرفة والوزارة إلى هذا النوع من الحج واشادوا كذلك بالخدمات المتميزة التي قدمتها شركة الراجحي لبرامج الحج البري والاقتصادي.

ضوابط العمرة الجديدة

كما ناقشت الشركات الية العمل بموسم العمرة الجديد مطالبين بضرورة الإسراع بإصدار الضوابط المنظمة له على أن تتوافق مع النظم واللوائح السعودية المنظمة للعمرة

وفي نهاية الاجتماع تم اختيار ٧ من اصحاب الشركات ممثلين للمجتمعين للاجتماع مع لجنة السياحة الدينية بالغرفة لمناقشة مقترحاتهم حول الموسم الجديد للحج والعمرة.