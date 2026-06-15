سعر الدولار يواصل الهبوط مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل انخفاضًا جديدًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة واسعة من المواطنين لتحركات العملة الأمريكية وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات.

سعر الدولار في البنوك الحكومية



وسجل أعلى سعر للدولار في بنكي مصر والبنك الأهلي المصري عند مستوى 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار الدولار في البنوك اليوم كالتالي:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك QNB الأهلي 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجل الدولار 50.324 جنيه للشراء و50.464 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 50.302 جنيه للشراء و50.398 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار في بنك البركة عند 50.28 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.

ويواصل الدولار تحركاته الهابطة أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم، مع تقارب مستويات الأسعار بين البنوك المختلفة واستقرارها دون حاجز 50.50 جنيه للبيع.