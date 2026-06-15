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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفض لـ51 جنيها ..سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك

الدولار
الدولار
أمل مجدى

هبط سعر الدولار في أغلب البنوك دون 52 بيعا وشراءا، وذلك خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

يستعرض موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 15يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار اليوم  

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو: 

 51.95 جنيه للشراء.

 52.05 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي HSBC نحو :

  51.93 جنيه للشراء.

 52.03 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل: 

  51.12 جنيه للشراء.

 52.02 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية ليصل:

 51.09 جنيه للشراء.

 51.19 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان وبنك نكست ليسجل:

 51.05 جنيه للشراء.

 51.15 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك كريدي أجريكول، وبنك البركة  والبنك التجاري الدولي CIB لنحو:

 51.02 جنيه للشراء.

51.12 جنيه للبيع.

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