سعر الدولار والدينار.. أسعار العملات اليوم الأثنين

يستعرض موقع “صدى البلد”، اسعار العملات اليوم الأثنين 15 يونيو 2026، في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري





بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر





سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB



بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي





سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك البركة





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 51.09 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.56 جنيه للشراء، و13.63 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في بنك مصر





بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.56 جنيه للشراء، و13.63 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB





الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي





بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.61 جنيه للشراء، و13.63 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي





سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 13.53 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في بنك البركة



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 13.55 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.







سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري (NBE)

سجل سعر الشراء 164.18 جنيه، وبلغ سعر البيع 169.37 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر (BM)

سجل سعر الشراء 164.86 جنيه، وبلغ سعر البيع 169.53 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)

سجل سعر الشراء 169.47 جنيه، وبلغ سعر البيع 169.85 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي (AIB)

سجل سعر الشراء 169.04 جنيه، وبلغ سعر البيع 169.37 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك اتش اس بي سي (HSBC)

سجل سعر الشراء 169.04 جنيه، وبلغ سعر البيع 169.31 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس (SCB)

سجل سعر الشراء 167.38 جنيه، وبلغ سعر البيع 169.38 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH)

سجل سعر الشراء 167.27 جنيه، وبلغ سعر البيع 169.39 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول (CA)

سجل سعر الشراء 167.27 جنيه، وبلغ سعر البيع 169.22 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)

سجل سعر الشراء 166.52 جنيه، وبلغ سعر البيع 170.19 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الشراء 166.18 جنيه، وبلغ سعر البيع 169.37 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)

سجل سعر الشراء 165.59 جنيه، وبلغ سعر البيع 170.06 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي (ABK)

سجل سعر الشراء 164.51 جنيه، وبلغ سعر البيع 169.37 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي (Faisal)

سجل سعر الشراء 164.46 جنيه، وبلغ سعر البيع 169.36 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الشراء 164.10 جنيه، وبلغ سعر البيع 171.11 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية (ALEXBANK)

سجل سعر الشراء 163.75 جنيه، وبلغ سعر البيع 169.87 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD)

سجل سعر الشراء 163.24 جنيه، وبلغ سعر البيع 171.05 جنيه.