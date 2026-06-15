أسعار العملات العربية اليوم.. الدينار ينخفض والريال والدرهم دون الـ14 جنيها

واصلت أسعار العملات العربية تراجعها، وسجل سعر الدينار الكويتي الأعلي قيمة عربيًا وعالميًا الآن نحو 166.56جنيه، فيما سجل الريال السعودي والدرهم الإماراتي دون الـ14 بيعا وشراء.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية، في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، في البنك الأهلي وفقاً لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 15يونيو 2026:

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 15-6-2026:

سعر الشراء: 161.53 جنيه.

سعر البيع: 166.56 جنيه.

سجّل الريال السعودي أكثر العُملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 15-6-2026:

سعر الشراء: 13.56 جنيه.

سعر البيع: 13.63 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15-6-2026:

سعر الشراء: 13.89 جنيه.

سعر البيع: 14.93 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15-6-2026:

سعر الشراء:133.32 جنيه

سعر البيع 135.72 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 15-6-2026:

سعر الشراء: 12.96 جنيه.

سعر البيع: 14.04 جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 15-6-2026:

سعر الشراء: 71.20 جنيه.

سعر البيع: 72.27 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 15-6-2026:

سعر الشراء: 130.66 جنيه.

سعر البيع: 132.90 جنيه.



الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويُعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تُعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.