قبل ما تسافر.. اعرف سعر العملات العربية أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات العربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026، في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك رغم التطورات والتوترات الإقليمية الأخيرة التي تشهدها المنطقة وفقا لما رصدة صباح البلد.

وأظهرت التعاملات استقرار أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، مع استمرار توافر العملات الأجنبية والعربية داخل البنوك وشركات الصرافة وفقًا لاحتياجات العملاء.

الريال السعودي يحافظ على مستوياته

سجل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية نحو 13.79 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع، ليواصل استقراره خلال التعاملات اليومية.

كما سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.83 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي يتصدر قائمة العملات العربية

واصل الدينار الكويتي الحفاظ على موقعه كأعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري، حيث سجل في البنوك المصرية نحو 164.17 جنيه للشراء و169.36 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 168.95 جنيه للشراء و169.45 جنيه للبيع.

استقرار الدرهم الإماراتي

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية عند مستوى 14.12 جنيه للشراء و14.16 جنيه للبيع.

فيما سجل في البنك المركزي المصري نحو 14.13 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع، دون تغييرات تذكر مقارنة بالتعاملات السابقة.

ترقب لتحركات السوق خلال الفترة المقبلة

ويراقب المتعاملون في سوق الصرف تطورات الأوضاع الاقتصادية والإقليمية وتأثيرها على حركة العملات خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري، مدعومة بتوافر السيولة واستقرار سوق النقد المحلي.