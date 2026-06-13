لليوم الثاني.. سعر العملات الأجنبية يستقر في السوق الرسمية..اليورو بـ59.87 والدولار 51.9 جنيه

شهد سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه مع تعاملات مساء اليوم السبت 13-6-2026 في السوق الرسمية.

العملات الأجنبية ثابتة

ويستمر ثبات سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه وذلك لليوم الثالث على التوالي وذلك منذ آخر يوم عمل في البنوك قبل الخميس الماضي.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 51.91 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 59.87 جنيه للشراء و 60.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 69.37 جنيه للشراء و 69.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 37.14 جنيه للشراء و 37.24 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 8 جنيهات للشراء و 8.03 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.45 جنيه للشراء و 4.47 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 5.44 جنيه للشراء و5.45 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 64.92 جنيه للشراء و 65.11 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 32.33 جنيه للشراء و 32.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 36.31 جنيه للشراء و 36.42 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.65 جنيه للشراء و 6.68 جنيه للبيع.