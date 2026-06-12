سعر العملات الأجنبية.. الدولار يسجل 51.91 جنيه واليورو 59.87

سجلت أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه استقرار مع تعاملات مساء اليوم الجمعة ثباتا داخل الأسواق الرسمية من دون تغيير وذلك بعد أول أيام إجازة البنوك اليوم.

سعر العملات الأجنبية

أظهرت تداولات العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه؛ ثباتا من دون تغيير على مستوى السوق الرسمية قبل اغلاق العمل في البنوك المصرية.

سعر الدولار

وصل سعر الدولار 51.91 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 59.87 جنيه للشراء و 60.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 69.37 جنيه للشراء و69.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 37.14 جنيه للشراء و37.24 جنيه للبيع .

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 8 جنيهات للشراء و8.03 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.45 جنيه للشراء و5.45 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 5.44 جنيه للشراء و5.45 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويري

وسجل سعر الفرنك السويسري 64.92 جنيه للشراء و65.11 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 32.33 جنيه للشراء و32.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الاسترالي 36,31 جنيه للشراء و36.42 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.65 جنيه للشراء و7.68 جنيه للبيع.