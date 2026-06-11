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متغيرش.. سعر العملات الأجنبية اليوم.. الدولار يسجل 51.9 جنيهًا واليورو بـ59.8 جنيهًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متغيرش.. سعر العملات الأجنبية اليوم.. الدولار يسجل 51.9 جنيهًا واليورو بـ59.8 جنيهًا

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه مساء اليوم الخميس 11-6-2026 في مختلف البنوك العاملة في مصر.

سعر العملات الأجنبية

وشهدت أسعار العملات الأجنبية ثباتا في مواجهة بالتزامن مع انتهاء العمل في البنوك مساء اليوم.

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سعر الدولار

سجل سعر الدولار 51.91 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 59.87 جنيها للشراء و 60.03 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 37.14 جنيها للشراء و 37.24 جنيها للبيع.

عملات أجنبية

سعر الكرون الدنماركي

الكرون الدنماركي 8 جنيهات للشراء و 8.03 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 69.37 جنيها للشراء و69.56 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.45 جنيها للشراء و 5.47 جنيها للبيع.

عملات أجنبية

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 64.92 جنيها للشراء و65.11 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 32.33 جنيها للشراء و 32.43 جنيها للبيع.

عملات أجنبية

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الاسترالي 36.31 جنيها للشراء و 36.42 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني 6.65 جنيها للشراء و 7.68 جنيها للبيع.

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