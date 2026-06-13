الريال السعودي بـ 13.83 جنيه والدينار الكويتي يسجل 168.95

ثبت سعر العملات العربية مع ختام تعاملات اليوم السبت 13-6-2026 داخل السوق الرسمية.

سعر العملات العربية

وشهدت أسعار العملات العربية في مواجهة الجنيه لليوم الثاني علي التوالي بعد سريان إجازة البنوك بقرار من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 13.83 جنيها للشراء و 13.86 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 168.95 جنيها للشراء و 169.45 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.13 جنيها للشراء و 14.17 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني 137.65 جنيها للشراء و 138.07 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 134.83 جنيها للشراء و 135.2 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

سجل سعر الريال القطري 14.23 جنيها للشراء و 14.27 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 73.12 جنيها للشراء و 73.52 جنيها للبيع.