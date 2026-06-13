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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الريال السعودي بـ 13.83 جنيه والدينار الكويتي يسجل 168.95

سعر العملات العربية
سعر العملات العربية
محمد يحيي

ثبت سعر العملات العربية مع ختام تعاملات اليوم السبت 13-6-2026 داخل السوق الرسمية.

سعر العملات العربية

وشهدت أسعار العملات العربية في مواجهة الجنيه لليوم الثاني علي التوالي بعد سريان إجازة البنوك بقرار من البنك المركزي المصري.

العملات العربية

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 13.83 جنيها للشراء و 13.86 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 168.95 جنيها للشراء و 169.45 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.13 جنيها للشراء و 14.17 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني 137.65 جنيها للشراء و 138.07 جنيها للبيع.

العملات العربية بمستهل تعاملات الأسبوع.. صورة أرشيفية

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 134.83 جنيها للشراء و 135.2 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري 

سجل سعر الريال القطري 14.23 جنيها للشراء و 14.27 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 73.12 جنيها للشراء و 73.52 جنيها للبيع.

سعر العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار البحريني سعر العملات في البنك المركزي

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