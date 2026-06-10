البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ25 مليار جنيه الإثنين

يعتزم البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، إصدار سندات خزانة بعائد ثابت مقوّمة بالجنيه المصري.

ويصل حجم سندات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليار جنيه، في إطار عطاء مزمع إجراؤه الإثنين المقبل.

أجل ثلاث سنوات وعائد نصف سنوي

يقتصر الإصدار على شريحة وحيدة بأجل استحقاق ثلاث سنوات، ينتهي في الثاني من يونيو 2029، مع تثبيت سعر الكوبون عند 23.063%، على أن يُوزَّع العائد على المكتتبين بصفة دورية كل ستة أشهر.

أعلن البنك المركزي أن باب تلقّي العروض من البنوك والمستثمرين يُغلق عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الطرح.