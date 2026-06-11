لو هتسافر.. اعرف سعر العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

شهدت أسعار العملات العربية حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الأربعاء 10 يونيو 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بالأحداث الأخيرة وفقًا لما نقله برنامج “صباح البلد”.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة الأسواق المحلية والعالمية لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على حركة النقد الأجنبي وأسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

الريال السعودي يحافظ على مستوياته

واصل الريال السعودي استقراره في البنوك المصرية، ليسجل نحو 13.75 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع، بالتزامن مع زيادة الطلب على العملة السعودية خلال مواسم السفر والعمرة.

كما سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري المستويات نفسها تقريبًا، ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرفية.

الدينار الكويتي يتصدر قائمة العملات العربية

حافظ الدينار الكويتي على موقعه كأعلى العملات العربية قيمة مقابل الجنيه المصري، حيث سجل نحو 163.67 جنيه للشراء و168.84 جنيه للبيع داخل البنوك.

وفي البنك المركزي المصري سجل الدينار الكويتي 168.08 جنيه للشراء و168.58 جنيه للبيع، ليستمر عند مستويات مرتفعة مقارنة بباقي العملات العربية المتداولة بالسوق المحلية.

الدرهم الإماراتي يسجل استقرارًا ملحوظًا

واستقر سعر الدرهم الإماراتي خلال ختام التعاملات، مسجلًا 14.08 جنيه للشراء و14.12 جنيه للبيع داخل البنوك المصرية.

كما سجل في البنك المركزي المصري نحو 14.06 جنيه للشراء و14.10 جنيه للبيع، وسط استقرار ملحوظ في حركة التداول على العملة الإماراتية.

البنوك تواصل تقديم خدماتها خلال الإجازات

وفي إطار تسهيل الخدمات المصرفية للعملاء، تواصل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية، خاصة داخل المطارات والفنادق والمراكز التجارية والنوادي والمناطق السياحية، لتلبية احتياجات المواطنين والزائرين من الخدمات النقدية وتبادل العملات.

ترقب لتحركات سوق الصرف

ويرى مراقبون أن استقرار العملات العربية خلال الفترة الحالية يعكس قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية، فيما تظل الأسواق في حالة ترقب لأي مستجدات قد تؤثر على حركة أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية والتغيرات في الأسواق العالمية.