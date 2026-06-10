قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصريحات متناقضة.. واشنطن تتخبط بشأن حقيقة الهجمات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في المنطقة
واشنطن تعترف.. مسئول أمريكي: إيران أطلقت صواريخ باليسيتة على قواعدنا في الخليج والأردن
كنز غذائي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العنب؟ | فوائد لن تتوقعها
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-6-2026 والقنوات الناقلة
تراجع جماعي لأسعار العُملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
كامل الوزير: «سفاجا 2» تحوّلت من صحراء إلى مشروع عملاق في عامين ونصف
جوجل تفاجئ الأسواق وتعلن خفض أسعار اشتراكات حزمة ميزات "Google AI Plus"
رغم توترات المنطقة.. زيادة الحركة بالمطارات المصرية بنسبة 7.4%
الجيش الكويتي: منظومات الدفاع الجوي تتصدّى لأهداف جوية معادية
اليوم.. طلاب العلمي بـ الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة النحو
الضربات تتوالى.. الحرس الثوري الإيراني يقصف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن
بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جماعي لأسعار العُملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
علياء فوزى

هبطت أسعار العملات الأجنبية في مصر انخفاضها، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار في البنوك دون الـ52 جنيهاً.

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

أسعار العملات الأجنبية الآن في مصر

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري:

 سعر الشراء: 51.67 جنيه.
سعر البيع: 51.77 جنيه.

وسجّل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري:
سعر الشراء: 36.34 جنيه.
سعر البيع: 36.60 جنيه.

وسجّل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 37.01 جنيه.
سعر البيع: 37.16 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأربعاء 10-6-2026:

سجّل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري:
سعر الشراء: 59.56 جنيه.
سعر البيع: 59.89 جنيه.

سجّل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري:
سعر الشراء: 68.88 جنيه.
سعر البيع: 69.36 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري:

 سعر الشراء: 64.71 جنيه.
سعر البيع: 65.04 جنيه.

بلغ سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري :
سعر الشراء: 7.96 جنيه.
سعر البيع: 8.01 جنيه.

وصل سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري:
سعر الشراء: 5.44 جنيه.
سعر البيع: 5.48 جنيه. 

سجّل سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري:
سعر الشراء: 5.47 جنيه.
سعر البيع: 5.50 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأربعاء:
سجّل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري:

 سعر الشراء: 7.62 جنيه.
سعر البيع:  7.64 جنيه.

وبلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 32.23 جنيه.
سعر البيع: 32.34 جنيه.

ارتفاع الاحتياطي النقدي 

وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر علي اساس شهري بمقدار 125 مليون دولار ليسجل في نهاية مايو الماضي نحو 53.13 مليار دولار مقابل 53.009 مليار دولار في أبريل السابق له.

أسعار العملات الأجنبية سعر صرف الدولار أسعار العملات الأوروبية أسعار العملات الآسيوية العملات الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الطماطم

هبوط تاريخي في أسعار الطماطم.. والكيلو يسجل مفاجأة جديدة

سعر الذهب في مصر

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

سكن لكل المصريين

خلال ساعات| تحذير عاجل بشأن شقق سكن لكل المصريين 7.. ماذا سيحدث؟

الدواجن

هل تشتري الآن أم تنتظر؟ توقعات أسعار الدواجن الأيام المقبلة

نشأت الديهي

أنت زعّلت مصر | نشأت الديهي يوجّه رسالة صادمة لـ نجيب ساويرس

الجهاز الفني المتوقع للاهلي مع المدرب المغربي حسين عموته

فرج عامر يكشف عن الجهاز الفني المتوقع للأهلي مع المدرب المغربي حسين عموتة

ترشيحاتنا

أبل

"أبل" تطلق ميزة ثورية تمنح الآباء تحكماً كاملاً عن بُعد في استخدام الأطفال لهواتف "الآيفون"

WWDC 2026

Mashable ينشر التغطية الحية الشاملة لأبرز ما أعلنته آبل في مؤتمر WWDC 2026

نيسان

رئيس الوزراء يشهد إنتاج أول سيارة نيسان Magnite في أفريقيا

بالصور

كنز غذائي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العنب؟ | فوائد لن تتوقعها

فوائد تناول العنب
فوائد تناول العنب
فوائد تناول العنب

عصائر طبيعية تساهم في خسارة الوزن بفاعلية .. احترس من الإفراط في تناولها

أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم
أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم
أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم

لو بتعاني من الحكة المستمرة.. خبراء يكشفون أسبابها وأفضل الطرق للتخلّص منها أثناء النوم

الحكة العصبية تصيب الملايين
الحكة العصبية تصيب الملايين
الحكة العصبية تصيب الملايين

للحفاظ على صحة القلب.. أفضل 5 فواكه تحتوي على مركبات الفلافانول

أفضل الفواكه لصحة القلب
أفضل الفواكه لصحة القلب
أفضل الفواكه لصحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد