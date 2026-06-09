تحت الـ52 جنيه بيع وشراء.. سعر الدولار في مصر الآن

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم تحت الـ52 جنيها شراءا وبيعا.

ويستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار الآن

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي ليسجلا:

51.72 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية ليصل:

51.69 جنيه للشراء.

51.79 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي، إتش إس بي سي HSBC ليسجل :

51.68 جنيه للشراء.

51.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وتساوي سعر الدولار في بنوك نكست، المصرف المتحد، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الإسكندرية، المصرف العربي، بنك التجاري الدولي CIB، العربي الأفريقي، مصر، فيصل الإسلامي، العقاري المصري العربي والبنك الأهلي المصري ليصل إلي:

51.67 جنيه للشراء.

51.76 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول لنحو:

51.66 جنيه للشراء.

51.77 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي التجاري وقناة السويس نحو:

51.65 جنيه للشراء.

51.75 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك التعمير والإسكان والكويت الوطني ليسجل:

51.60 جنيه للشراء.

51.70 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع للدولار في البنوك

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي لنحو:

51.57 جنيه للشراء.

51.67 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي رسميا في البنك المركزي نحو:

51.65 جنيه للشراء.

51.79 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم

51.70 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

51.72 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

51.67 جنيه.