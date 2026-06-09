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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

50 قرشا دفعة واحدة.. تحرك جديد في أسعار صرف الدولار الآن

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه  اليوم الأحد 9-6-2026، بنحو 50 قرشا دفعه واحدة ليتراجع تحت مستوى الـ 52 جنيها مرة أخرى.


وسجل سعر صرف الدولار في  بنك أبوظبي الإسلامي 51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأحد 9 يونيو 2026، ضمن نشرته الخدمية.


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي الكويتي  51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك قناة السويس  51.75 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك 


سعر الدولار في بنك ميد بنك  51.70 جنيه للشراء – 51.80 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في المصرف المتحد  51.70 جنيه للشراء و 51.80 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية  51.68 جنيه للشراء – 51.78 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  51.68 جنيه للشراء – 51.78 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 51.68 جنيه للشراء و 51.78 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH): 51.68 جنيه للشراء و 51.78 جنيه للبيع

 البنك الأهلي المصري


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  51.66 جنيه للشراء و 51.76 جنيه للبيع


 بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.66 جنيه للشراء – 51.76 جنيه للبيع


بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية  51.66 جنيه للشراء – 51.76 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي  51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي  51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه 


سعر الدولار في بنك البركة 51.65 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك نكست  51.60 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع


سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان  51.60 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع


سعر صرف الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 51.60 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع


سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول  51.60 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني  51.79 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع
 

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