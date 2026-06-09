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بشرى لمحبيها.. توافر 15 نوع مانجو بالأسواق.. وهذه هي الأسعار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بشرى لمحبيها.. توافر 15 نوع مانجو بالأسواق.. وهذه هي الأسعار

المانجو
المانجو
آية الجارحي

بدأت المانجو الفاكهة المحببه لاغلب المصريين في فصل الصيف في الظهور بالاسواق .

ويتوافر بالاسواق في الوقت الحالي نحو 15 نوعا من المانجو .

أسعار المانجو الان 

 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار المانجو اليوم الاحد  في اسواق الجملة والتجزئة.

سعر المانجو العويس تراوح بين 30 و60 جنيها في الجملة، لتصل الي التجزئة بين 40 و70 جنيها للكيلو.

سعر المانجو اليوم

سعر المانجو الهندي بين 30 و45 جنيها، في الجملة، لتصل الي التجزئة بين 40 و60 جنيها للكيلو.

سعر المانجو التيمور بين 30 و45 جنيها في الجملة، لتصل الي التجزئة بين 40 و60 جنيها للكيلو.

سعر المانجو الزبدية بين 30 و36 جنيها، في الجملة، لتصل الي التجزئة بين 40 و50 جنيها للكيلو.

سعر المانجو في الاسواق 

سعر المانجو البلدي بين 15 و25 جنيها، في الجملة، لتصل الي التجزئة بين 30 و35 جنيها للكيلو.

سعر المانحو الفونس بين 30 و45 جنيها في الجملة، لتصل الي التجزئة بين 40 و60 جنيها للكيلو.

سعر المانجو الفص بين 50 و80 جنيها في الجملة، لتصل الي التجزئة بين 60 و90 جنيها للكيلو.

سعر المانجو الدبش بين 20 و30 جنيها، في الجملة، لتصل الي التجزئة بين 30 و40 جنيها للكيلو.

سعر المانجو الصديقة بين 27 و37 جنيها، في الجملة، لتصل الي التجزئة بين 40 و50 جنيها للكيلو.

سعر المانجو الجولك بين 20 و35 جنيها،  في الجملة، لتصل الي التجزئة بين 40 و50 جنيها للكيلو.

 المانجو السكري

سعر المانجو السكري بين 30 و50 جنيها، في الجملة، لتصل الي التجزئة بين 40 و60 جنيها للكيلو.

سعر المانجو بيض العجل بين 20 و30 جنيها، في الجملة، لتصل الي التجزئة بين 35 و50 جنيها للكيلو.

سعر المانحو السنارة بين 20 و30 جنيها في الجملة، لتصل الي التجزئة بين 35 و50 جنيها للكيلو.

سعر المانجو فجر كلان بين 22و32 جنيها، في الجملة، لتصل الي التجزئة بين 35 و50 جنيها للكيلو.

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