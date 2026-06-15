انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 بالبنوك المصرية.. تراجع جديد يدعم الجنيه

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، مواصلًا سلسلة الانخفاضات التي سجلها خلال الفترة الأخيرة، وسط تحسن ملحوظ في أداء العملة المحلية وزيادة المعروض من النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي.

وتراجعت أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية إلى مستويات تقترب من 50 جنيهًا، بعد أن تجاوزت في فترات سابقة حاجز 53 جنيهًا، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في سوق الصرف خلال الأسابيع الماضية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة بالسوق المحلية كالتالي:

بنك قناة السويس: 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 50.522 جنيه للشراء و50.618 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

أقل وأعلى سعر للدولار اليوم

سجل بنك قناة السويس أعلى سعر لشراء الدولار عند 50.80 جنيه، بينما جاء البنك التجاري الدولي CIB كأقل البنوك سعرًا للدولار عند 50.30 جنيه للشراء.

ويبلغ الفارق بين أعلى وأقل سعر شراء للدولار نحو 50 قرشًا، وهو ما يعكس تباينًا محدودًا بين البنوك في تسعير العملة الأمريكية.

لماذا تراجع سعر الدولار؟

يرجع محللون التراجع الحالي في سعر الدولار إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:

زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي.

نمو إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

تراجع الطلب على العملة الأمريكية مقارنة بالفترات السابقة.

تأثير انخفاض الدولار على الأسواق

من المتوقع أن ينعكس استمرار تراجع الدولار إيجابيًا على عدد من القطاعات الاقتصادية، خاصة أسعار السلع المستوردة والخامات الصناعية، كما يساهم في تهدئة الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.