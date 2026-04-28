قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

عادل نصار

تشهد مصر اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 حالة من التقلبات الجوية الربيعية المعتادة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من نشاط للرياح وتغيرات مفاجئة بين ساعات النهار والليل. 

ويأتي هذا التباين في الطقس ليؤكد استمرار سمات فصل الربيع المعروف بعدم الاستقرار، ما يستدعي من المواطنين توخي الحذر في اختيار الملابس ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر خلال اليوم.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، مشيرة إلى ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار التقلبات الجوية المعتادة خلال فصل الربيع.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة تشهد زيادة تتراوح بين درجتين إلى 3 درجات مئوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول تدريجيًا إلى طقس حار خلال فترة النهار على معظم المناطق الداخلية، بينما يبقى الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية.

ومع حلول الليل، تعود الأجواء إلى الانخفاض النسبي، لتصبح مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، ما يعكس التباين الواضح بين درجات الحرارة خلال اليوم.

نشاط للرياح وتقلبات جوية

وحذرت الأرصاد من نشاط ملحوظ للرياح على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س، تؤثر على مناطق من الوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، إضافة إلى أجزاء من شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح قد يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق المفتوحة.

فرص لسقوط رذاذ خفيف

كما لفتت التوقعات إلى احتمالية تكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة في المحافظات

سجلت القاهرة درجة حرارة عظمى بلغت 29 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة، فيما سجلت الإسكندرية 24 للعظمى و15 للصغرى.

وفي أسوان، وصلت درجات الحرارة إلى 32 درجة للعظمى، مع استمرار الأجواء الحارة نسبيًا في محافظات الصعيد خلال ساعات النهار.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

وأكدت الهيئة ضرورة توخي الحذر عند اختيار الملابس المناسبة، نظرًا للفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، خاصة خلال فترات الصباح الباكر والمساء.

كما شددت على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الطقس خلال هذه الفترة من العام.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار حرص الهيئة على تنبيه المواطنين إلى التقلبات الجوية، بما يساعدهم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب أي تأثيرات سلبية على صحتهم أو أنشطتهم اليومية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

