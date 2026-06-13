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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة تحمي الجسم من الجفاف في الصيف.. احرص على تناولها في الأيام الحارة

أطعمة تحمي الجسم من الجفاف في الصيف.. احرص على تناولها في الأيام الحارة
أطعمة تحمي الجسم من الجفاف في الصيف.. احرص على تناولها في الأيام الحارة
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يفقد الجسم كميات أكبر من السوائل والأملاح نتيجة التعرق، مما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف والشعور بالإرهاق والصداع والدوخة. ورغم أن شرب الماء يظل الوسيلة الأساسية للحفاظ على ترطيب الجسم، فإن بعض الأطعمة الغنية بالماء والفيتامينات والمعادن يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعويض السوائل المفقودة والحفاظ على نشاط الجسم.

إليك أبرز الأطعمة التي تساعد على حماية الجسم من الجفاف خلال الصيف، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- البطيخ.. فاكهة الصيف المرطبة

يُعد البطيخ من أفضل الفواكه لمواجهة حرارة الصيف، إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء تصل إلى أكثر من 90%، كما أنه غني بفيتامين C وفيتامين A ومضادات الأكسدة التي تساعد في دعم صحة الجسم.

أطعمة تحمي الجسم من الجفاف في الصيف.. احرص على تناولها في الأيام الحارة

ويمكن تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات أو إضافته إلى سلطات الفاكهة للحصول على ترطيب طبيعي ومذاق منعش.

2- الخيار.. مصدر ممتاز للماء

يحتوي الخيار على كمية كبيرة من الماء، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خياراً مثالياً للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على وزنهم خلال الصيف.

ويمكن تناوله بمفرده، أو إضافته إلى السلطات، أو تحضيره مع الزبادي للحصول على وجبة خفيفة ومنعشة.

3- البرتقال والحمضيات

تتميز الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت باحتوائها على نسبة جيدة من الماء، بالإضافة إلى فيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة الإجهاد الناتج عن ارتفاع الحرارة.

كما أن مذاقها المنعش يجعلها خياراً مناسباً في الأيام الحارة.

4- الفراولة

تحتوي الفراولة على نسبة مرتفعة من الماء إلى جانب الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما يجعلها من الفواكه المفيدة لترطيب الجسم والحفاظ على صحة البشرة خلال الصيف.

يمكن تناولها طازجة أو إضافتها إلى العصائر والزبادي.

5- الزبادي

يعتبر الزبادي من الأطعمة المفيدة في الصيف، لأنه يحتوي على الماء والبروتين والكالسيوم، كما يساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي ويمنح إحساساً بالانتعاش.

ويمكن إضافة قطع الفاكهة الطازجة إليه للحصول على وجبة خفيفة ومغذية.

6- الخس والخضروات الورقية

الخس من الخضروات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء، كما يمد الجسم ببعض الفيتامينات والمعادن المهمة.

إضافة الخس والخضروات الورقية إلى الوجبات اليومية يساعد على زيادة كمية السوائل التي يحصل عليها الجسم.

7- الطماطم

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الماء، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين، الذي يساعد في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

يمكن تناولها في السلطات أو إضافتها إلى مختلف الأطباق.

علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى المزيد من السوائل

هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى بداية الإصابة بالجفاف، ومنها:

الشعور بالعطش الشديد.

جفاف الفم والشفاه.

الصداع والدوخة.

قلة التبول أو تغير لون البول إلى اللون الداكن.

الشعور بالتعب والإرهاق.

وفي حال ظهور أعراض شديدة مثل التشوش أو الإغماء، يجب طلب المساعدة الطبية فوراً.

نصائح إضافية للوقاية من الجفاف

إلى جانب تناول الأطعمة الغنية بالماء، ينصح بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس الخفيفة التي تسمح بتهوية الجسم.

كما يُفضل تقليل المشروبات الغنية بالسكر، لأنها قد تزيد الشعور بالعطش وتضيف سعرات حرارية مرتفعة دون فائدة غذائية كبيرة.

أطعمة أطعمة تحمي الجسم الجفاف أطعمة تحمي الجسم من الجفاف في الصيف ارتفاع درجات الحرارة

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