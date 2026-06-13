محمد مخلوف: لعبت نهائي كأس الرابطة مصابًا.. وتوقعت هزيمة إنبي بثلاثية

كشف محمد مخلوف، لاعب وسط النادي المصري، كواليس تتويج فريقه بلقب كأس الرابطة، مؤكدًا أنه خاض المباراة النهائية أمام إنبي رغم تعرضه للإصابة قبل اللقاء.

وقال مخلوف، في تصريحات عبر قناة “مودرن سبورتس”، إنه كان يعاني من مزق في العضلة الأمامية خلال التدريب الأخير قبل المباراة النهائية، الأمر الذي دفعه للاعتماد بشكل أكبر على قدمه اليسرى أثناء اللقاء، مضيفًا: “تحاملت على نفسي من أجل إسعاد جماهير المصري والتتويج باللقب”.

وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين وضعوا أكثر من سيناريو قبل مواجهة إنبي، وكان الهدف الأساسي هو التقدم مبكرًا في النتيجة، مشيرًا إلى أنهم توقعوا الفوز بثلاثة أهداف، وهو ما تحقق بعدما اضطر إنبي لفتح خطوطه بحثًا عن التعادل.

وأكد لاعب المصري أن الفريق كان يستهدف التتويج ببطولة خلال الموسم، مشيدًا بالدعم الكبير الذي قدمته جماهير بورسعيد، خاصة في مشوار كأس الرابطة، لافتًا إلى أن الجماهير كانت تستحق الفرحة بعد التتويج بأول بطولة للنادي منذ 28 عامًا.

وأضاف أن الفوز بكأس الرابطة منح الفريق بطاقة التأهل إلى كأس السوبر المحلي، معربًا عن أمله في مواصلة حصد البطولات خلال الفترة المقبلة