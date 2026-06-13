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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الزمالك سيشارك بدوري أبطال إفريقيا.. وحل أزمة القيد صعب

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن رفع إيقاف قيد نادي الزمالك سيكون صعبا للغاية، والنادي لازال عاجزًا عن تدبير الـ900 ألف دولار الخاصة بمستحقات عبدالحميد معالي، مشيرًا إلى أن النادي يجد صعوبة بالغة في حل القضايا الكثيرة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: تواصلنا مع مسئول بالزمالك وأبلغنا بأن النادي قادر على الحصول على الرخصة الإفريقية والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: اتحاد الكرة أبلغنا أيضا بمشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعيدًا عن إجراءات الرخصة، إلا لو الأمور سارت بالورقة والقلم، لكن موضوع رفع القيد التأديبي "صعب للغاية".

الإعلامي أمير هشام إيقاف قيد نادي الزمالك نادي الزمالك الزمالك عبدالحميد معالي

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