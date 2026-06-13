إبراهيم عبد الجواد: الأهلي يناقش تخفيض الرواتب وخيارات احتراف بعض النجوم

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن كواليس موقف الثنائي أحمد سيد «زيزو» ومحمود حسن «تريزيجيه» داخل الأهلي، في ظل الحديث المتداول بشأن إمكانية تخفيض الرواتب أو دراسة عروض الاحتراف خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال ظهوره في برنامج «ملعب ON»، إن بعض مسؤولي الأهلي تواصلوا عبر وسطاء مع ممثلي اللاعبين لفتح نقاش مبدئي حول ملف الرواتب وإمكانية الاحتراف الخارجي، بما يخدم مصلحة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن موقف أحمد سيد «زيزو» كان واضحًا، حيث أبدى تمسكه الكامل بعقده الحالي ورغبته في الاستمرار مع الفريق، مؤكدًا أنه لا يفكر في الرحيل خلال الفترة الحالية.

وفي المقابل، أشار عبد الجواد إلى أن محمود حسن «تريزيجيه» أبدى مرونة أكبر تجاه فكرة الاحتراف، موضحًا أن اللاعب يرى نفسه أحد قادة الفريق ولا يمانع خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي أو أحد الدوريات الخليجية إذا كان ذلك سيعود بالنفع على الأهلي.

وأضاف أن موقف المدير الفني الحسين عموتة مختلف فيما يخص تريزيجيه، حيث يتمسك ببقائه داخل الفريق، معتبرًا إياه أحد أهم العناصر الأساسية، لدرجة أنه ينظر إليه باعتباره «ميسي الأهلي» لما يمتلكه من قيمة فنية وتأثير كبير داخل الملعب.

واختتم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أن الملف لا يزال في إطار المناقشات المبدئية، وسط تمسك الجهاز الفني بعدد من العناصر المؤثرة، وعلى رأسها تريزيجيه، في ظل طموحات الأهلي خلال الفترة المقبلة.