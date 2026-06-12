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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الراحلون والصفقات والمعارون.. 3 ملفات على طاولة عموتة لإعادة بناء الأهلي

الحسين عموته
الحسين عموته
حمزة شعيب

تواصل إدارة النادي الأهلي اجتماعاتها مع المدير الفني المغربي المرتقب حسين عموتة، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على خطة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، في ظل مناقشة عدد من الملفات الفنية المهمة الخاصة بقائمة اللاعبين.

وبحسب ما تم الكشف عنه، تتركز المناقشات بين عموتة وإدارة الأهلي حول ثلاثة ملفات رئيسية، وهي قائمة الراحلين عن الفريق، وموقف اللاعبين المعارين، إلى جانب الصفقات الجديدة التي يستهدف النادي التعاقد معها خلال فترة الانتقالات.

وفي إطار تجهيز الرؤية الفنية، تسلم المدرب المغربي تقريرًا من لجنة الاسكاوتنج يتضمن تقييمًا شاملًا للاعبين المعارين، من أجل حسم موقفهم النهائي، سواء بعودتهم إلى الفريق أو استمرار إعارتهم أو رحيلهم بشكل نهائي.

كما يتضمن التقرير تقييمًا لعدد من اللاعبين الأجانب، حيث سيكون القرار النهائي بشأن استمرار أي لاعب بيد المدير الفني، وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات الفريق للموسم المقبل.

وفيما يتعلق بالصفقات الجديدة، أنهت إدارة الأهلي مفاوضاتها مع عدد من اللاعبين المرشحين لتدعيم الفريق، وأحالت الملفات إلى عموتة للحصول على موافقته النهائية قبل الدخول في المراحل الرسمية من التفاوض وإتمام التعاقدات.

وعلى صعيد الجهاز الفني، كشفت المناقشات عن تمسك عموتة باختيار مدرب حراس المرمى بنفسه، حيث فضل الاستعانة بأحد الأسماء التي يثق بها، في إطار رغبته في تشكيل جهازه المعاون بالكامل وفقًا لرؤيته الفنية.

ويأتي ذلك بعد توصل الأهلي لاتفاق مع حسين عموتة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يقود مشروعًا جديدًا يهدف إلى المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

حسين عموته الأهلي مدرب الاهلي الجديد

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