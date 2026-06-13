أمير هشام: ياسين منصور سيتحمل رواتب الأجانب الجدد في الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي هو من سيتحمل تكاليف الأجانب الجدد الذين سينضمون لصفوف الفريق في الموسم المقبل، خاصة الجهاز الفني الذي ستولي المسئولية بقيادة المغربي حسين عموتة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: ياسين منصور سيتحمل رواتب اللاعبين الأجانب الجدد، الذين سيتم التعاقد معهم.

وأضاف: ياسين منصور سيتحمل أيضًا رواتب العاملين في قطاع الناشئين سواء الطاقم الهولندي، أو الجهاز الفني لفريق الشباب الذين سيتم تعيينهم.

وأوضح: خزينة النادي الأهلي ستتحمل رواتب اللاعبين الأجانب الموجودين بالفعل لدى النادي الأهلي، من المواسم السابقة.